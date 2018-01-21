Лед и пламень: миллионы верующих россиян окунулись в купель

С 18-го на 19 января по давней русской традиции в большой православный праздник Крещения миллионы верующих окунались в купель. Самые смелые и выносливые — в ледяную прорубь. Кстати, температура в проруби всегда стандартна — плюс 4 градуса по Цельсию. Если ниже, то пресная вода уже по закону физики превращается в коллоидную взвесь и стремится к замерзанию. А если температура выше плюс 4, например, в теплой струе течения, то во льду образуется промоина. Как отмечали Крещение?

В обитель Ниловой пустыни на острове Столобный, который расположен в сердце озера Селигер, президент Путин приехал в очень важные часы. В богослужебных книгах они называются "великими", в народе – "царскими", а устанавливаются Церковью лишь трижды в году.

Чин "царских" часов составлен еще в четвертом веке святыми Востока. Благодать в них — особенная. Владимир Путин молится вместе с монахами и паломниками монастыря.

Президент поклонился раке с мощами преподобного Нила Столобенского, ученики которого основали на острове обитель. Возле ее стен в крепком льду монахи вырубили иордань. К деревянному настилу Путин спустился в белом овчинном полушубке и белых валенках — такая одежда надежно сохранит тепло.

Обычай крещенских купаний не канон, но благочестивая традиция. Погружение как гармония духа и плоти. Личная аскеза. В эту ночь в Селигере — лишь три градуса тепла. Но президент уже не впервые окунается в ледяную купель.

Велик крещенский мир. И вся вода в эти дни в нем — святая. В Дагестане православные окунались прямо в штормовой Каспий. На Байкале — штиль и мороз. Купальщиков видно издалека. Пар от дыхание накрывает тела облаком.

Реки и озера, заливы и моря теперь — единая купель. В ней — Магадан, Владивосток, Камчатка. Минус 30.

В Севастополе теплее. Но и в зимнюю бухту Казачья попробуй еще окунись — для сильных духом.

Калининград, Петербург, Мурманск… Семеновское озеро — это уже за Полярным кругом. Тут окунались целыми семьями. И в Карачаево-Черкесии — тоже. Здесь – юг, и вместо северного сияния — костры и салют. Лед и пламень.

А в церквях, храмах, монастырях России — праздничное водосвятие. В Москве, в Елоховском соборе, Великий чин провел Патриарх Кирилл.

Всенощное бдение начинается вечером в Сочельник, а заканчивается лишь к утру.

В древности Крещение отмечали в один день с Рождеством. А назывался общий праздник Теофанией — Богоявлением. Канон разделил события, но не духовную суть. Бог пришел в мир остаться с человеком.