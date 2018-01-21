Пресс-секретарь президента прогнозирует его убедительную победу на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в победе Путина на президентских выборах. Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По мнению Пескова, большинство поддерживает политику действующего главы государства, в том числе благодаря объединению с Крымом. При этом популярность Путина он назвал беспрецедентной для мировой политики.

"Я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа", — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Он предположил, что 18 марта Путин придет на избирательный участок в Москве. О дальнейших планах президента на этот день Пескову пока неизвестно.