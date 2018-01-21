Саночник Павличенко стал победителем этапа Кубка мира

Российский саночник Семен Павличенко завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере, показав лучший результат дня – 31,943 секунды. Второе место занял Вольфганг Кидль, представляющий Австрию. Он уступил нашему спортсмену 0,077 секунды.

Итальянский саночник Доминик Фишналлер пришел к финишу с третьим результатом дня. Его отставание от Павличенко составило 0,099 секунды, сообщает ТАСС.

Роман Репилов оказался четвертым. Еще один российский саночник Степан Федоров замкнул десятку лучших.