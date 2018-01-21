"Оливковая ветвь": курды ответили туркам ракетами

Курды из Африна обстреляли город Рейханлы на юге Турции. Как сообщает газета Daily Sabah, по населенному пункту выпустили три ракеты, есть раненые. Тем временем, турецкие военные приступили к наземной фазе операции "Оливковая ветвь". Анкара утверждает, что цель действий — вооруженные формирования, которые поддерживают террористов в Турции и поставляют им оружие через границу. Один из каналов снабжения боевиков сегодня был уничтожен в результате авиаудара турецких ВВС.

Вооруженные силы продвинулись уже на 5 километров, террористы бегут. О прогрессе наземной части военной операции "Оливковая ветвь" Реджеп Тайип Эрдоган объявляет во время многотысячного митинга в провинции Бурса. "Наши Вооруженные силы завершат проведение операции в Африне в скором времени. Мы будем преследовать бегущих из Африна террористов", — заявил турецкий лидер.

Главная мишень турецких военных — курдские формирования из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн. В Анкаре эти группировки считают ответвлениями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Танковые подразделения, отряды специального назначения, а также пехота вошли на территорию Сирии в 11 утра по Москве. Данные о боестолкновениях приходят противоречивые: если турецкие СМИ заявляют об успешном продвижении, то представители курдов, напротив, сообщают, что противники были вынуждены отступить.

Операция "Оливковая ветвь" подразумевает четыре этапа. Как заявил премьер Турции Бинали Йылдырым, по ее итогам будет создана 30-километровая зона безопасности, а все террористические элементы будут уничтожены. Он отметил, что любая сторона, которая окажет террористам поддержку, также станет целью Вооруженных сил.

В российском Минобороны сразу после начала операции заявили: наших военных еще до начала ударов вывели из Африна, личный состав в безопасности. А уже в следующем сообщении отметили причину действий Турции: Анкару фактически вынудили на этот шаг провокации Вашингтона.

"Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил". Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции. Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Официальный Дамаск заявил, что решительно осуждает действия Турции. Россия, в свою очередь, готова выступить арбитром в этой ситуации: уладить все спорные вопросы стороны смогут на конгрессе национального диалога Сирии — он пройдет в Сочи в конце января. Основной темой должен стать проект новой сирийской конституции — в российском МИД подчеркивают, что это необходимый шаг для достижения мира в регионе.