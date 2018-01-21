Песков - о кайфе, удаче и красных штанах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свою работу с Владимиром Путиным удачей всей своей жизни. Так в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" телеканала "Россия-1" он ответил на вопрос, что испытывает по поводу того, что каждый день "общается с самым влиятельным человеком в мире".

Пресс-секретарь главы государства также рассказал о гаджетомании в своей семье и о том, что в его понимании "полный кайф".

Говоря о приоритетах в воспитании своих детей школьного возраста, Песков поделился: "Заставляем читать". Поскольку проблемы у современных людей – это гаджеты и отсутствие желания читать, пояснил он.

В программе принял участие сын Пескова восьмиклассник Мика. Песков сказал, что в будние дни общается с сыном в основном по телефону, а мальчик отметил, что чаще видит отца по телевизору. Но по выходным у Пескова с сыном бывают совместные банные дни. "Он тоже очень такой, знатный банщик. Когда снег, когда везет, и снег, мы в снег выбегаем голые, и вот это кайф полный", — рассказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства признал, что собрать всю семью удается нечасто. "У нас редко все собираются, редко, когда все вместе, потому что младший сын и совсем старший сын — они не с нами живут, — пояснил он. Но все же бывают моменты, когда удается собраться всем вместе. "Это, наверное, самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты", — отметил Песков.

Рассказывая о своем гардеробе, пресс-секретарь российского лидера сказал, что в нем имеются красные тренировочные штаны, ставшие известными благодаря социальным сетям, а также несколько костюмов, в которых он проводит большую часть времени.

На вопрос о том, откуда у него тяга к ярким цветам, Песков, который в тот момент был в ярком шарфе, пояснил: " Это в пику серым будням".

Кроме того, в своем интервью пресс-секретарь президента РФ заявил, что не сомневается в убедительной победе Путина на выборах, отметил, что для главы государства нет неудобных вопросов, рассказал о контактах с Киевом и Вашингтоном, а также затронул ряд других тем.