"Прямая линия" будет совершенствоваться

Формат "Прямой линии" президента РФ будет совершенствоваться. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, будущее этого формата зависит от решения президента.

Пресс-секретарь президента также отметил, что технические детали, такие как президентское кресло или количество карандашей и блокнотов для Путина тщательно готовятся. Однако темы "Прямой линии" заранее неизвестны. Песков рассказал, что готовятся лишь справочные материалы.

Он также добавил, что президент постоянно импровизирует и берет данные не только из справочных материалов, но и из своих источников. А знаменитые анекдоты, которые можно услышать от Путина, ему рассказывают друзья, заключил Песков.