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21 января 201817:14

Дерзкое похищение банкомата американскими грабителями попало на видео

YouTube/OfficialDCPolice

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В минувшую пятницу, 19 января, трое преступников совершили дерзкое ограбление магазина неподалеку от Вашингтона.

 

Злоумышленники в масках выбили витрину и часть стены угнанным пикапом, после чего весьма сноровисто погрузили банкомат, который и был их целью, и скрылись с места преступления.

Грабители действовали столь быстро, что сумели осуществить задуманное всего за четыре минуты. Прибывшие полицейские не смогли задержать их по горячим следам.

Через некоторое время правоохранители обнаружили разобранный банкомат, но деньги и похитители так и не были найдены, сообщает NBC.

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