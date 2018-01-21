Фуркад победил в масс-старте, Шипулин лишь девятый

В итальянской Антерсельве прошла заключительная гонка Кубка мира перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Биатлонисты разыграли медали шестого этапа в масс-старте. Уверенную победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, показав время 40 минут 18,6 секунды.

На мужской масс-старт вышло 30 биатлонистов. Среди них оказалось три россиянина – Антон Шипулин, Александр Логинов и Антон Бабиков. Однако для наших спортсменов гонка сложилась неудачно. Лучший из россиян Шипулин пришел к финишу лишь девятым.

Победу же в масс-старте одержал Мартен Фуркад. На последней стрельбе он допустил один промах, но его преследователи также точностью не отличались. В итоге французский биатлонист спокойно доехал до финиша. А вот за второе место до последнего шла ожесточенная борьба между двумя норвежцами – Тарьей Бе сумел все-таки выиграть у своего соотечественника Эрленна Бьонтегарда.

Россияне Александр Логинов и Антон Бабиков заняли соответственно 18-е и 24-е места.