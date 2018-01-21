Анархистов в Салониках разогнали газом

Греческая полиция применила слезоточивый газ против анархистов, которые пытались в субботу прорваться на массовый митинг в центре Салоников. В ответ анархисты стали забрасывать полицейских камнями, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Акция в Салониках проходила под лозунгом "Македония — это Греция". Участники митинга выступали против того, чтобы в названии бывшей югославской республики не было термина "Македония". В полиции заявили, что на мероприятие собрались 50 тысяч человек, организаторы же утверждают, что собрали более 200 тысяч участников.

Со своей стороны анархисты пообещали собрать свой митинг – "против националистов". Около активистов пытались прорвать полицейское оцепление, чтобы пройти к танцующим на улице группам людей в национальных одеждах. Стражам порядка пришлось использовать против них слезоточивый газ.

На митинг в Салониках съехались греки со всей страны. Они выступают против согласия Афин на переименование соседней — бывшей югославской Республики Македония — в просто Македонию. Если это произойдет, на карте и в документах появится объект, название которого полностью совпадает с названием области, занимающей почти четвертую часть Греции.