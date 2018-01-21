К Земле приближается "астероид-небоскреб"

Астрономы NASA предупредили о приближении к Земле астероида 2002 AJ129, чьи размеры, по разным оценкам, в пределах от 0,5 до 1,2 километра.

Имея скорость 34 километра в секунду, на минимальное расстояние к нашей планете астероид подлетит 4 февраля.

Беспокоиться не о чем, ведь даже в этот день космический объект будет в десять раз дальше от Земли, чем Луна. Вероятность его столкновения с Землей равна нулю.