Пассажир пропал, упав за борт парома по пути из Риги в Стокгольм

Гражданин Литвы, направлявшийся на пароме из Риги в Стокгольм, упал за борт парома. Найти мужчину таки и не удалось, сообщил латвийский портал la.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Инцидент произошел вечером 20 января. Представитель компании перевозчика Байба Муценеце сообщила радиостанции, что за борт выпал молодой человек 1995 года рождения. Более двух часов его искали вертолет и корабль Isabelle, передает РИА Новости.