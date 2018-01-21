Танкер Gaselys доставит российский газ в США 23 января

СПГ-танкер Gaselys французской компании Engie продолжает путь в Бостон (США). Ожидаемое время прибытия – 23 января.

Сжиженный газ с российского завода был отгружен в британском порту Isle of Grain, перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно должно было прибыть в порт Бостона 20 января, но 19 января, развернуло курс на испанский порт Альхесирас.

Компания объяснила изменение курса непогодой, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты купили газ у России из-за роста цен на газ на Восточном побережье до 6300 долларов за тысячу кубометров.