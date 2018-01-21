КХЛ. Дубль Ткачева помог "Салавату" победить "Слован"

Матчем между уфимским "Салаватом Юлаевым" и братиславским "Слованом" продолжился игровой день чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На своей площадке башкирский клуб одержал победу со счетом 5:3. Дублем в составе хозяев отметился Владимир Ткачев.

Решающим в этой встрече стал второй период, когда хоккеисты "Салавата Юлаева" забросили три безответные шайбы, сделав счет 4:1 в пользу уфимской команды. И хотя в третьей двадцатиминутке хозяева льда позволили дважды отличиться "орлам", в конечном исходе поединка никто не сомневался.

Благодаря этой победе "Салават" возглавил дивизион Чернышева и сразу же поднялся на второе место в Восточной конференции. Теперь на счету уфимского клуба 86 очков после 53 игр. Братиславский "Слован" уже давно потерял надежду попасть в плей-офф. На Западе он занимает 12-е место, имея в активе 55 очков после 52 встреч.

Ранее состоялся еще один матч в КХЛ. Астанинский "Барыс" на своем льду обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 4:3. Оба клуба не смогли в этом сезоне отобраться в кубковую восьмерку.