Маломуж рассказал о соблазне Порошенко

На Украине нет мощных средств защиты от прослушивания даже первых лиц государства, заявил бывший глава Службы внешней разведки страны Николай Маломуж. По его словам, проконтролировать любым способом можно как обычных граждан, так и представителей администрации президента Петра Порошенко. При этом Маломуж не исключает, что "на другом конце провода" могут быть и российские спецслужбы.

"Я допускаю, что в некоторых форматах это возможно. Когда он (Порошенко) говорит по какому-то телефону, а часто бывает такой соблазн: срочно переговорить, они спокойно его слушают", — цитирует РИА Новости слова бывшего руководителя украинской внешней разведки, сказанные в эфире интернет-канала Politeka.

Николай Маломуж возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2005-2010 годах.