Турция ответит на протесты против операции в Африне

Турция недовольна критикой операции против курдов, которую она проводит в сирийском Африне. Политика Турции в отношении других стран будет определяться оценками по теме, которые сделают их лидеры. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, операция "Оливковая ветвь" не повлияет на экономику страны. "В стране все спокойно, жизнь течет в нормальном русле", — сказал Йылдырым.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Турцию "проявлять сдержанность". Также Франция настаивает на созыве заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказал обеспокоенность непросчитанными рисками войны между Турцией и курдскими силами самообороны, пишет РИА Новости.

Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери считает, что Турция должна четко обозначить отсутствие территориальных претензий к Сирии и уважение к ее суверенитету. "Эти меры не должны быть использованы врагами сирийского народа и врагами исламского мира, особенно США и их союзниками", — заявил Багери.

Президент Сирии Башар Асад расценил действия Турции как поддержку терроризма.