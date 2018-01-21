Конькобежец Юсков завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Российский конькобежец Денис Юсков показал третий результат на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Эрфурте. Он уступил 0,55 секунды победителю соревнований голландцу Кьелду Нейсу. Вторым финишировал норвежский конькобежец Ховар Лорентсен.

Еще один россиянин Михаил Козлов показал девятый результат дня. На дистанции 1000 метров не смог выступить Павел Кулижников, который из-за проблем с мышцами паха снялся с турнира.

Этап Кубка мира в немецком Эрфурте является последним перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.