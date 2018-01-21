Пенс заявил, что США скоро покончат с ИГ

С "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) скоро будет покончено.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил об этом, выступая перед военнослужащими на одной из баз США, название которой не разглашается в целях безопасности. Политик подчеркнул, что это возможно благодаря отваге, доблести и профессионализму американских военных, передает ТАСС.

После турне по США политик отправится в Израиль. Визит был отложен после принятия 6 декабря президентом США Дональдом Трампом решения о переносе посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.