Мадрид хочет добиться европейского ордера на арест Пучдемона

Прокуратура Испании намерена обратиться в суд с требованием выдать европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, если он, как было объявлено ранее, отправится из Брюсселя в Копенгаген.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение прокуратуры, распространенное в воскресенье, соответствующий запрос будет направлен судье Верховного суда Испании Пабло Льярене. Именно он ведет дела, связанные с так называемым объявлением независимости Каталонии. В сообщении указано, что если поездка Пучдемона в столицу Дании состоится, "прокуратура намерена немедленно действовать".

Если европейский ордер на арест и экстрадицию Пучдемона будет активирован, датские судебные власти смогут его задержать.

Университет Копенгагена сообщил, в пятницу, 19 января, что в понедельник, 22 января, Пучдемон примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию".

В настоящее время Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии находятся в Бельгии. Против них выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания.

В декабре прошлого года судья Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.