Силовики и ополченцы обвинили друг друга в нападении на автобус

В воскресенье в "серой зоне" в районе КПВВ "Еленовка" в Донбассе был обстрелян автобус. Один пассажир погиб, один ранен, пишет РИА Новости. Стороны конфликта возложили ответственность за трагический инцидент друг на друга.

Пресс-центр штаба военной операции в Донбассе написал в Facebook, что армия Украины опровергают обвинение в обстреле автобуса. Якобы, гражданских обстреляли ополченцы для "дискредитации украинской армии" перед посещением Донбасса первым замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александром Хугом.

Со своей стороны, Донецкая народная республика требует полноценного расследования обстрела автобуса. Как заявил полпред в контактной группе Денис Пушилин, "гибель и ранение ни в чем не повинных людей иначе как преступной и возмутительной провокацией назвать нельзя".

Власти ДНР обратятся в ОБСЕ за определением и наказанием виновных.