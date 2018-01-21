В США и Европе прошли "Женские марши"

В более чем 200 городах США, а также многих европейских городах прошли "Женские марши". Это акции протеста, которые были приурочены к годовщине подобного мероприятия в 2017-м. Как и в прошлом году, участницы критиковали президента США за его политику, направленную, по их мнению, против женщин.

Как сообщает телеканал "Россия 24", в крупных городах на улицы вышли сотни тысяч человек: примерно полмиллиона в Вашингтоне и около 600 тысяч в Лос-Анджелесе. Среди участниц можно было заметить многих знаменитостей: певиц Кэти Перри и Адель, актрис Кэмерон Диаз, Дженнифер Лоуренс, Хлою Моретц, Еву Лонгория и Натали Портман. Последняя выступила с речью: она рассказала, как сама сталкивалась с сексизмом после своей первой работы — фильма "Леон".

"Я была так рада, фильм вышел, и моя работа, и мой талант получили отклик. Я радостно открыла свое первое письмо от фаната и прочитала фантазию об изнасиловании. Я слышала, как на местном радио отсчитывали дни до моего 18-летия — дня, когда можно будет легально переспать с Натали Портман, — поделилась воспоминаниями актриса. — Кинообзорщики оценивали мою грудь. И в 13 лет я поняла, что если я буду хоть как-то сексуально проявлять себя, я не буду чувствовать себя в безопасности. Так что я изменила поведение: я отклоняла все роли даже со сценами поцелуев и стала одеваться максимально внимательно".