Габулов пропустил два мяча в первом матче за "Брюгге"

Российский вратарь бельгийского "Брюгге" Владимир Габулов провел первую официальную встречу за свой новый клуб. Он отыграл весь матч против "Антверпена", пропустив два гола уже в первом тайме. Тем не менее его команда сумела уйти от поражения, забив в самой концовке игры.

"Брюгге" лидирует в чемпионате Бельгии, набрав 54 очка. Он опережает ближайшего преследователя – "Шарлеруа" – на 9 баллов. "Антверпен", в матче с которым дебютировал российский вратарь, располагается на четвертом месте.

Владимир Габулов перешел в бельгийский "Брюгге" из тульского "Арсенала". Он подписал с новым клубом контракт на полтора года. Владимир объяснил свой переход желанием попасть в состав сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года.