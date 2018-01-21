Самолет "Победы" сел в Астрахани вместо Волгограда

Из-за метеоусловий Boeing 738 авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в Астрахани. Пункт прибытия – Волгоград, но там туман и мокрый снег; аэропорт закрыт для чистки взлетно-посадочной полосы.

С запасного аэродрома в Астрахани самолет должен вылететь в Волгоград в 19.30.

Из-за тумана задерживаются также рейсы компании "Аэрофлот" из Краснодара и компании Nordwind Airlines из Москвы, передает ТАСС.