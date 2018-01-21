Джонсон назвал бессмысленными призывы остаться в ТС ЕС

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг критике просьбу главы Конфедерации британской промышленности к сохранению страны в таможенном союзе ЕС после Brexit. Свое мнение Джонсон опубликовал в Twitter.

Джонсон назвал призыв отечественных производителей бессмысленным. Таможенный союз де-факто означает членство в Евросоюзе. "Премьер-министр ясно дала понять, что мы выходим", — отметил Джонсон.

Он предложил учитывать, что Brexit означает взятие под контроль законов, границ, финансов и торговли. Джонсон уверен, что британский бизнес сумеет использовать новые возможности, пишет ТАСС.

Директор CBI Кэролин Фэйбэйрн ранее заявила, что уже налаженная торговля внутри ЕС важнее возможных торговых соглашений с третьими странами.