Конькобежка Шихова стала третьей на этапе Кубке мира

Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в немецком Эрфурте. Победу же одержала австрийка Ванесса Герцог, показавшая лучшее время дня – 1 минута 15,26 секунды. Российская спортсменка уступила ей 0,8 секунды.

Второе место заняла норвежская конькобежка Хеге Бекко. Ее время на 0,26 секунды оказалось хуже результата Ванессы Герцог. Россиянка Дарья Качанова расположилась на четвертом месте. Ее соотечественница Александра Качуркина замкнула восьмерку сильнейших, сообщает ТАСС.