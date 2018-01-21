Захарченко: силовики целенаправленно били по автобусу

Украинские силовики обстреливали автобус в районе КПП целенаправленно, это следствие принятия Киевом закона о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. И добавил, что стреляют по гражданским, и это явно не шальная пуля с крупнокалиберного "Утеса".

Киев в свою очередь обвинил в обстреле ополченцев, передает РИА Новости.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.