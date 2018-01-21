14 из 43 убитых в Intercontinental Hotel оказались иностранцами

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек в результате атаки на отель Intercontinental в Кабуле. Среди погибших 14 иностранцев, сообщает телеканал 1TV. Между тем ранее телеканал Tolo News со ссылкой на собственные источники сообщил, что в ходе атаки боевиков погибли 43 человека. В числе убитых — генеральный консул в Карачи Абдулла Вахид Поян, бывший генеральный консул в Пешаваре.

Со своей стороны представитель афганской авиакомпании Kam Air заявил, что при атаке погибли 11 иностранных сотрудников компании, еще 9 пропали без вести. В числе погибших есть украинцы и венесуэльцы, передает РИА Новости.

Между тем руководитель пресс-службы посольства РФ в Афганистане Алексей Косарев сообщил, что сведений о россиянах, погибших или пострадавших при атаке в Кабуле, в дипмиссию не поступало.

Пятеро вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel в субботу вечером, атака продолжалась около 18 часов, после чего была подавлена. Из отеля удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).