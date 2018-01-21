Социал-демократы решились на коалиционные переговоры с альянсом Меркель

Немецкие социал-демократы на внеочередном съезде одобрили переговоры с альянсом ХДС/ХСС. В итоге они могут привести к созданию коалиции Социал-демократической партии Германии и партии канцлера Ангелы Меркель. Такой союз будет способен сформировать правительство, пишет РИА Новости.

Ранее СДПГ заявила об уходе в оппозицию, такт как проиграла сентябрьские выборы в бундестаг.

Коалиционные переговоры запланированы на 23 января и продолжатся две недели. Руководство СДПГ оценит их итоги и предлагаемый коалиционный договор.