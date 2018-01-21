КХЛ. "Витязь" сенсационно переиграл в гостях "Ак Барс"

В Казани лидер Восточной конференции "Ак Барс" принимал подмосковный "Витязь", уже потерявший шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Все ожидали, что хозяева льда легко разберутся с немотивированными гостями. Однако команда Валерия Белова неожиданно обыграла "барсов" со счетом 2:0.

"Витязь" сумел отличиться под самый занавес второго периода. Войтех Мойзик стал автором гола "в раздевалку". А уже на 6-й секунде третьего отрезка игры Алексей Макеев увеличил преимущество гостей. Все попытки казанского клуба отыграться за оставшееся время не увенчались успехом.

В остальных встречах дня нижнекамский "Нефтехимик" дома был сильнее финского "Йокерита" 3:2, а армейцы Москвы победили в гостях "Сочи" 3:1.