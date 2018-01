Операция в Африне: недовольных травят газом, курдов обвиняют в использовании "живого щита"

В Анкаре проходит митинг против военной операции в сирийском Африне, полиция применила слезоточивый газ. Активистов доставили в участок.

Люди вышли на улицы после призывов прокурдской Партии демократии и народов, передает ТАСС.

Тем временем курдские вооруженные формирования, против которых воюют турецкие силовики, используют гражданское население в качестве "живого щита". Об этом написал твит глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что операция направлена не против курдских и сирийских братьев, а против террористов.

As always, the #PYD/#YPG terrorists continue to deceive the world with nonsense propaganda and baseless lies by showing neutralized terrorists as civilians. They use civilians as human shields. Our target is neither our Kurdish brothers nor Syrians. We are only after terrorists.