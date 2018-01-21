ЦИК закупает КОИБы нового поколения

До президентских выборов в России остается чуть менее двух месяцев. На этом этапе борьбу продолжают 17 претендентов, и больше уже не будет. Чьи фамилии в итоге окажутся в бюллетенях, станет известно после 10 февраля, когда ЦИК получит и проверит подписи избирателей, необходимые для официальной регистрации в качестве кандидата на пост президента. Сейчас для большинства участников президентской гонки главное — эти подписи собрать. Самовыдвиженцам требуются 300 тысяч подписей. Представителям непарламентских политических партий гораздо меньше — 100 тысяч. Но и это задача не из простых. Время еще есть — десять дней.

Претенденты на президентство всю неделю — в регионах — встречи с избирателями, а у многих еще и сбор подписей. Сибирь встречала Ксению Собчак валенками от активистов Омска. А затем — снегопадом в Новосибирской области.

"Кампания развивается. Еду из Бердска, из академгорода. Проводила встречу с теми, кто все эти годы занимался технопарком. Стараюсь разговаривать, агитировать. У меня соперники — Владимир Путин и неcменяемость власти", — отметила кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак.

Выступление длится более часа. У Ксении Собчак — поездка по городам Сибири. В Новосибирске — разговор в одном из самых респектабельных отелей города. Зал – в нем примерно триста мест — полон. Многие вынуждены стоять вдоль стен. Люди задают вопросы Ксении Собчак, а сама она представляет свои аргументы и обещает привлечь внимание к проблемам сибиряков на федеральном уровне.

"Вы можете спросить меня: хорошо, ты приехала, ты тут с нами встречаешься, а что ты можешь сделать? Я вам отвечу. Сегодня я участвую в этой президентской компании только с одной целью. Я участвую для того, чтобы стать рупором всех несогласных", — заявила Собчак.

Что значит быть "рупором несогласных", Собчак демонстрирует в Томске. После жалоб жителей города на то, что местные чиновники игнорируют обращения граждан, она отправляется к мэру города. Без приглашения.

Также напористо Собчак требовала извинений у Леонида Волкова, еще недавно соратника из либерального лагеря. Оппозиционер ранее заявил в Facebook, что Собчак якобы летала на Бали проводить корпоратив вместо сбора денег на предвыборную кампанию.

В итоге — скандал прямо в студии "Эха Москвы". "Вы не хотите извиниться за ваши слова, что я была якобы на Бали в тот момент, когда я сидела в своем штабе и приглашала вас ко мне прийти, а вы разместили у себя в блоге фотографию женщины, которой я не знаю? Вы опубликовали не мою фотографию, вам не кажется, что это некрасиво? Вы не хотите ничего на это сказать?" – сказала Собчак.

Она набрала свыше 70 тысяч подписей. Примерно вровень с ней идет Сергей Бабурин, который тоже собрался в президенты. У него — 75 тысяч.

"Мы намерены не допустить неолиберального реванша в нашей стране. Хватит! Мы нахлебались за 90-е годы. Путаного либерализма у нас сегодня во власти везде полно, но надо прекращать эту эпоху", — уверен председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина первая предвыборная поездка — в Санкт-Петербург. Встреча с избирателями на Кировском заводе. Здесь выпускают те самые "Кировцы", которые так хорошо знают российские аграрии. Грудинин сел в кабину трактора и даже сделал несколько кругов по площадке.

Потом уже на пресс-конференции в Санкт-Петербурге кандидат от КПРФ рассказывает, куда ведут те самые "20 шагов", которые он и предлагает сделать стране.

"Это программа восторжествования справедливости, когда народные богатства должны работать на людей, простых граждан, а не на какую-то кучку олигархов", — пояснил Грудинин.

Один из вопросов: пользуется ли предприниматель офшорами? Ответ: нет, там нет ни одной его копейки. Но тех, кто обращается к этой практике, говорит Грудинин, понять можно.

"Потому что они боятся за свою собственность. Государство более двух десятков лет не гарантирует собственность этих компаний, поэтому они вынуждены спрятаться в офшор, чтобы у них что-нибудь не отобрали. И это очень плохо. Люди, которые занимаются бизнесом, должны доверять государству, а у нас, к сожалению, получилось так, что главный рейдер у нас – государство", — сказал Грудинин.

Но вопросы про бизнес самого Грудинина звучат постоянно. Например, на пресс-конференции в Москве.

- Вы в начале 2000-х годов продали значительные территории под застройки "Вегаса", "Твой дом", "Золотые ворота" и так далее. По имеющейся информации, эти договоры купли-продажи составили порядка 730 миллионов рублей, но, по оценкам экспертов, земля там "золотая". Что это за земля, которую вы продали за 730 миллионов, ее цена оставляет порядка 7 миллиардов? – спросил Грудинина Георгий Янс, журналист "Одинцово-ИНФО".

- Продали, правда, я не знаю, что такое "Золотые ворота". 730 миллионов — это очень маленькая сумма, только от одной сделки в позапрошлом году мы получили больше 2 миллиардов. Но эти деньги мы вложили. Знаете, во что? В бесплатные квартиры нашим работникам, в модернизацию производства. Поэтому, деньги, которые мы получили от тех земель, которые нельзя было использовать для сельхозпроизводства, все пошли в дело, — заверил Грудинин.

К этой теме Георгий Янс вернулся и в газете "Московский комсомолец". По его данным, продажей земель, деньги от которой так заботливо тратятся на развитие "Совхоза имени Ленина", занимается дочерняя структура агропредприятия фирма "ТТ Девелопмент". Среди акционеров этой структуры — сам Павел Грудинин и его сын Антон. И, по данным базы "СПАРК", утверждает "Московский комсомолец", в результате сделки, о которой и рассказывал Грудинин на пресс-конференции, и он, и его сын получили по 37 миллионов рублей выплат в качестве подарков. На сайте вывешены соответствующие документы. Важный нюанс: юридически ни к сделке, ни Грудинину, ни к его близким, ни к бизнес-структурам претензий нет. Но, как пишет автор, это не имеет никакого отношения к социальной справедливости и социализму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не оставляет без внимания ни одно выступление своего конкурента.

"Скрыть 7 миллиардов! Ценные бумаги, наличные — не играет роли! Счета. Но все достоинство Павла Николаевича — это дорогая московская земля. Он что, ее обрабатывал что ли? Это самая дорогая в мире земля. Они ее по советской цене купили, по ельцинской цене продали, сразу стали все миллиардерами. Это нечестно. Раздели на всех пайщиков бывших. А сейчас хвалится: у них 70 тысяч зарплата. Да они миллионеры, у них 14 миллионов на депозите должно лежать", — сказал Жириновский.

Он отдельно обращается к лидеру КПРФ Зюганову: "Как же ты мог, Геннадий Андреевич, от такой уважаемой партии выдвинуть олигарха, запутавшегося в своих деньгах, счетах, офшорах, который позорит твою партию и сами выборы?! Ни одного голоса капиталистам и миллиардерам! Не надо обманывать избирателей. Это самая высокая избирательная кампания, это пост президента. Вот коммунист что делает. Грязные деньги, чужие деньги, да еще и в грязный банк за рубежом. И еще скрывает!"

Кампания кандидата от ЛДПР набирает обороты. Владимир Жириновский приехал на один из столичных рынков. Вот он приценивается, проверяет качество продуктов: все ли свежее? Вот Жириновский в хлебном отделе. Вот проверяет фрукты.

"Травят нас! В 70% всех продуктов — превышение нитратов. Ну, разве можно? В четыре раза больше яда", — жалуется лидер ЛДПР.

Прилавки — полные, но в отличие от крупных холдингов малым агропредприятиям тяжело, возмущается Жириновский.

"Надо их освобождать от налогов. Им там тяжело жить. Им нужны дороги. Государство должно поддерживать. Дайте им кредиты под самый минимальный процент, они рассчитаются", — считает Жириновский.

За бизнес переживает и Борис Титов. Лидер "Партии Роста" — в Ульяновске. Там он посетил завод металлоконструкций и рассказал, что, по его мнению, душит бизнес.

"Сегодня мы активно ведем работу по количеству требований, которые могут предъявлять проверочные контрольно-надзорные органы. В Казахстане сократили до 37 тысяч. Мы боремся, чтобы снизить количество до приемлемых уровней", — заявил Титов.

А в местном пединституте Титов искал своих потенциальных избирателей, как он выразился, "людей экономически активных".

"Они думают, строят свои планы, хотят развивать себя, свою семью, растить детей, быть уверенными, что страна их в этом поддержит. Главный лозунг нашей программы, который, я думаю, многим будет понятен: тот, кто хочет работать, бедным быть не может", — заявил Борис Титов. За него уже подписались более 101 тысячи человек.

Преодолел барьер и Григорий Явлинский. Политик, также собирающийся в Кремль, осматривал кремль в Великом Новгороде. "Такие места дают энергию, они создают новое сознание для людей, понимание, глубину будущего, а сегодня главный вопрос выборов — о будущем", — подчеркнул председатель "Яблока".

Потом, уже на встрече с избирателями, — вопросы и ответы.

- Григорий Алексеевич, как вы собираетесь поддерживать средний класс?

- У нас почти нет среднего класса, потому что нет прав, неотъемлемых прав частной собственности. И нет независимой судебной системы. В этих условиях не может быть среднего класса, — считает Явлинский.

В Центризбиркоме тем временем идет круглосуточная работа. Уже закупают новое оборудование для подсчета голосов. Комплекс обработки избирательных бюллетеней нового поколения уже можно протестировать, как и происходит перед началом голосования в присутствии наблюдателей. Технический бюллетень. В нем — все даты и фамилии вымышлены. Ставим отметку за одного из кандидатов. Важный нюанс: по легенде здесь задан номер другого участка. Посмотрим, что будет. Бюллетень неустановленной формы. Машина распознает, что номер участка чужой, и бюллетень не принимает.

А пока в ЦИКе готовятся к приему и проверке подписных листов, в Центральном избирательном штабе Владимира Путина объявили о прекращении сбора подписей. Их и так уже в пять раз больше, чем положено для регистрации Путина кандидатом в президенты, — один миллион 503 тысячи 581 голос — и все 85 регионов.

"Я могу сказать, что это поистине всенародная поддержка. Очень активно шла подписная кампания. Многие приходили семьями", — рассказал Сергей Когогин, сопредседатель предвыборного штаба В.В. Путина, генеральный директор ПАО "КамАЗ".

Теперь все материалы тщательно проверяют, чтобы отправить в ЦИК только идеальные подписные листы.