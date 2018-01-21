Сноубордистка Заварзина заняла третье место на Кубке мира

Российская сноубордистка Алена Заварзина завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в словенском городе Рогле.

По итогам заездов за третье место Заварзина опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, сообщает РИА Новости. Победу одержала немка Рамона Хофмайстер, которая оказалась сильнее австрийки Сабин Шёффман. Другая россиянка Екатерина Тудегешева заняла шестое место, Милена Быкова — 15-е, Екатерина Хатомченкова — 17-е, Наталья Соболева — 19-е, Екатерина Илюхина — 24-е, Елизавета Салихова — 27-е.

В мужских соревнованиях лучшим стал австриец Бенджамин Карл, который в финале был быстрее болгарина Радослава Янкова. Третьим стал итальянец Роланд Фишналлер. Российский сноубордист Андрей Соболев стал пятым, Дмитрий Сарсембаев — 12-м, Вик Уайлд — 14-м, Дмитрий Логинов — 30-м, Константин Шипилов — 36-м, Константин Котов — 40-м, Валерий Колегов — 43-м.