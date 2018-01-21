Мусатов: Винник не просил политического убежища в Греции

Адвокат Тимофей Мусатов, который представляет интересы арестованного в Греции гражданина России Александра Винника, просит прессу воздержаться от публикаций непроверенных данных, которые могут навредить Виннику и его семье.

Два суда в Грециях постановили выдать Винника. Один в Россию, другой – в США.

Подсудимого обвиняют отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-Е. Ему грозит 55 лет тюрьмы.

Винник вину не признал, уверяет, что обвинение – американская провокация.

Мусатов объявил, что Винник не просил политического убежища в Греции, о чем писали СМИ со ссылкой на адвоката Илиаса Спирлиадиса, сам Спирлиадис интервью не давал и делом этим не занимался.

Кроме того, такая информация может нанести его подзащитному вред, и журналистам стоит быть внимательнее к сведениям, которые касаются жизни и здоровья людей, передает РИА Новости.