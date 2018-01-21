Генменеджер сборной США по хоккею скончался на 54-м году жизни

В своем дома в американском Колорадо скоропостижно скончался генеральный менеджер сборной США по хоккею Джим Джоханнсон. О причинах смерти функционера, которому на момент кончины было 53 года, не сообщается.

"Мы в шоке и глубоко опечалены, — заявил исполнительный директор Федерации хоккея США Пэт Келлех, которого цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. — Влияние Джима на наш спорт и, что еще важнее, на людей и игроков в нашем спорте, неизмеримы. Выражаем наши глубокие соболезнования всей его семье, особенно его любящей жене Эбби и их маленькой дочери Элли".

Среди многочисленных достижений Джоханссона во время его пребывания в должности наиболее значимы 64 медали с крупных международных соревнованиях, из которых 34 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых. Свою работу в Федерации хоккея США Джоханнсон начал в 1998 году. Сначала он занял пост менеджера, а затем был переведен на должность генерального менеджера молодежной и главной команд на чемпионатах мира, а также на Играх-2014 в Сочи. Кроме того, в качестве генерального менеджера сборной он должен был поехать на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан.