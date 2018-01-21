Песков: никто не говорил о встречах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не говорил о непубличных встречах президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

Такая интерпретация его слов появилась в СМИ после выхода в эфир программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

В пресс-службе администрации президента Украины подтвердили, что Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с Путиным после заключения минских договоренностей.