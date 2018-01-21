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Конфликт в Сирии 3 часа назад

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21 января 201822:36

Мирные жители спешно покидают район Африна

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Обстановка в Сирии имеет тенденцию к обострению на северо-западе страны, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Военнослужащие российской военной полиции, которые несут службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифъат", фиксируют поток беженцев, покидающих район Африна, сказал он на брифинге в воскресенье вечером.

Мирные жители направляются в Телль-Аджар, некоторые остаются так, а другие идут дальше, в Алеппо. По данным генерала, за минувшие сутки через КПП военной полиции в зоне деконфликтации Телль-Рифъат прошли более 1000 женщин и детей, уточнил генерал.

Вместе с тем, по словам Евтушенко, в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, хотя есть отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб, Деръа и пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

Как добавил генерал, основными направлениями политического урегулирования в республике остаются нормализация гуманитарной обстановки в стране и примирение враждующих сторон, передает "Интерфакс".

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