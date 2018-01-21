У японского самолета в воздухе загорелся двигатель

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines, который в воскресенье вылетел из Хельсинки в Токио, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания правого двигателя, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Между тем финская пресса сообщила о панике на борту. "Было много криков. Горел правый двигатель самолета. Ситуация была критической", — пишет газета Ilta-Sanomat.

Тем не менее самолет успешно осуществил посадку на одном двигателе, все завершилось благополучно. В аэропорту его встречали более 12 пожарных машин спасательного округа столицы Финляндии. Более 160 пассажиров и 13 членов экипажа пока размещены в отелях Хельсинки.