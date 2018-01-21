Дубли Левандовского и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Вердером"

В Германии завершился 19-й тур национального чемпионата. В одном из центральных матчей мюнхенская "Бавария" принимала бременский "Вердер". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по два мяча забили нападающие Томас Мюллер (41-я и 84-я минуты) и Роберт Левандовский (63-я и 77-я). У гостей гол на счету Жерома Гондорфа (25-я), еще один мяч на 74-й минуте защитник "Баварии" Никлас Зюле отправил в свои ворота. Мюнхенцы одержали в чемпионате шестую победу подряд, с 47 очками команда возглавляет турнирную таблицу и опережает четырех ближайших преследователей на 16 баллов. "Вердер" с 16 баллами занимает 16-е место.