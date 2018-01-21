НХЛ. Овечкин оторвался в гонке снайперов, но "Вашингтон" проиграл

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. В первом матче "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду принимал клуб "Филадельфия Флайерз" и уступил в овертайме со счетом 1:2.

В составе победителей шайбы забросили Михаэль Раффль (27-я минута) и Трэвис Конечны (61-я), результативную передачу которому отдал российский защитник Иван Проворов. У хозяев своим фирменным щелчком в большинстве из левого круга вбрасывания отметился российский нападающий Александр Овечкин (40-я). Для него эта шайба стала 29-й в нынешнем сезоне, россиянин упрочил свое лидерство в списке снайперов НХЛ. "Филадельфия" с 54 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Вашингтон" с 61 баллами располагается на третьей строчке на Востоке.

Гол Овечкина: