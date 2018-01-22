В гаражном комплексе на западе Москвы сгорела криптоферма

В гаражном комплексе столичного района Крылатское произошел пожар, пишут "Известия". По предварительной информации, там располагалась криптоферма стоимостью свыше 20 тысяч долларов.

Шесть гаражей сгорело, три автомобиля были повреждены. Из-за возгорания пожарно-спасательные подразделения вскрыли около 20 гаражей для проверки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает телеканал РЕН, причиной возгорания могла стать криптоферма, точнее, оборудование для майнинга. Процесс этот довольно энергоемкий, оборудование сильно нагревается, что и может привести к пожару.