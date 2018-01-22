СМИ: США были готовы сделать Россию партнером в программе "Звездные войны"

Издание The Telegraph получило доступ к рассекреченным документам британского правительства, согласно которым президент США Джордж Буш-старший всерьез собирался сделать Россию партнером по программе СОИ (Стратегической оборонной инициативы), которую также называют "Звездные войны".

Если бы это произошло, Вашингтон поделился бы с Москвой системами обороны и стратегическими военными технологиями, передает РИА Новости. Вопрос об участии России в СОИ должен был обсуждаться с Борисом Ельциным в 1992 году после встречи в Кэмп-Дэвиде, на которой было официально заявлено о конце холодной войны.

По мнению американской стороны, президент России имел "новый подход" и желание сотрудничать, однако в документах британского правительства есть опасения, что такое сотрудничество осложнит вопросы глобальной безопасности.

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Затем, судя по данным из рассекреченных документов, амбиции Вашингтона в плане сотрудничества с Россией по СОИ уменьшились.

Стратегическая оборонная инициатива США, предложенная Рональдом Рейганом, начала действовать в 1983 году. Она носила название "Звездные войны", так как основные элементы противоракетной обороны страны предполагалось базировать в космосе. Это могли быть такие элементы, как системы противоракет, орбитальные станции, вооруженные лазерами, орбитальные зеркала, спутники-перехватчики. Присутствие "всевидящего" оружия в космосе было впечатляющей, однако неоправданно дорогой в реализации идеей. Признав практическую невозможность создания СОИ, Пентагон отказался от нее.