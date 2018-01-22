Наблюдателями на выборах в России будут более 150 иностранных депутатов

Наблюдателями на президентских выборах в России могут стать более 150 иностранных парламентариев. Речь идет о депутатах практически из всех стран ЕС, а также Африки, Южной Америки и Азии, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах. Ожидается, что часть политиков будет наблюдать за избирательным процессом и в Крыму.

Инициативу посетить мартовские выборы проявили сами иностранные парламентарии, отмечает издание. "Результатом работы наблюдателей, которых мы пригласили, будет объективное отражение хода президентских выборов в мировом информационном и политическом пространстве", — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По предварительной информации ЦИК, общее число международных наблюдателей на выборах президента России в марте 2018 года может составить около тысячи человек.