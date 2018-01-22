Пассажирский лайнер экстренно сел в Хельсинки из-за возгорания двигателя

В Хельсинки экстренно сел Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий компании Japan Airlines. У пассажирского лайнера, следовавшего в Токио, загорелся двигатель. Он был вынужден вернуться в аэропорт вылета – Хельсинки.

На борту лайнера было 164 пассажира и 13 членов экипажа, передает ТАСС.