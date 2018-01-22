В шведском городе Мальме прогремел взрыв

В городе Мальме на юге Швеции вечером в воскресенье прогремел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции города для прессы. ЧП произошло возле офисного здания в микрорайоне Розенгорд. Несколько звонков о взрыве поступило в региональный центр управления полиции, говорится в сообщении. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Полиции стало известно о детонации около 23:00 мск в воскресенье. Фасад здания, рядом с которым произошел взрыв, поврежден. О причинах взрыва пока ничего не известно. Ожидается прибытие взрывотехников на место происшествия.