В Сибири и Приморье температура упала до аномально низких значений

На Урале, в Сибири и Приморье — аномальные морозы. В Иркутской области в ближайшие дни будет до минус 56 градусов, передает телеканал "Россия 24". В Магаданской — до минус 43 со штормовым ветром и сильным снегопадом. В некоторых районах Красноярского края — до минус 57. В столице региона городской автовокзал отменяет десятки рейсов. Жители создают в соцсетях сообщества для взаимопомощи в морозы.

В Кемеровской области местами ожидается 50-градусный холод. В местном МЧС рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок на машинах, брать с собой в дорогу теплые вещи и горячее питье.