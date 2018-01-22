РФС хочет пожаловаться в ФИФА на президента норвежской федерации

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что российская сторона готова обратиться в комиссию по этике Международной федерации футболу из-за высказываний президента Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена.

Ранее тот призвал отстранить сборную России от чемпионата мира в случае обнаружения доказательств применения допинга. "РФС считает высказывания, допущенные президентом Федерации футбола Норвегии, абсолютно недопустимыми. – заявил Алаев, которого цитирует ТАСС. — Цель подобных заявлений ясна — дискредитировать российский футбол в преддверии чемпионата мира".

"Мы призываем всех членов международной федерации дождаться результатов расследования и не позволять себе эмоциональные высказывания, а также не забывать о корпоративной этике, — продолжил Алаев. — И напоминаю, что у РФС есть право бороться с клеветой в юридической плоскости, сейчас также обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на президента Федерации футбола Норвегии в комитет по этике ФИФА".