"ПСЖ" потерпел второе поражение в чемпионате Франции, Мбаппе получил травму

Во Франции в рамках 22-го тура национального чемпионата состоялась встреча лидеров. "Лион" на своем поле принимал "Пари Сен-Жермен" и добился неожиданной победы. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первыми забили футболисты "Лиона", уже на второй минуте встречи счет открыл Набиль Фекир. Гости отыгрались в компенсированное к первому тайму время, отличился Лейвин Курзава. На 57-й минуте "ПСЖ" остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Дани Алвес. Хозяева сумели воспользоваться численным преимуществом только в самой концовке. Уже в добавленное время победу "львам" принес Мемфис Депай. На 36-й минуте поле на носилках после столкновения с вратарем соперника покинул форвард парижан Киллиан Мбаппе.

Несмотря на поражение, "ПСЖ" с 56 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Лион" на восемь баллов.