Экс-тренер "Рубина" Хави Грасия возглавил "Уотфорд"

Клуб Английской премьер-лиги "Уотфорд" определился с новым главным тренером. Им стал бывший наставник казанского "Рубина" испанец Хави Грасия. При этом Грасия был назначен на пост в тот же день, когда "Уотфорд" объявил об отставке португальца Марку Силвы.

Соглашение английской команды с 47-летним испанским специалистом рассчитано на 1,5 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. В чемпионате Англии "Уотфорд" после 24 туров с 26 очками занимает 10-е место. В активе команды 26 очков.

Грасия возглавил "Рубин" летом 2016 года и покинул команду летом 2017-го после того, как вместе с командой занял только девятое место в чемпионате страны. До "Рубина" Грасия работал в таких испанских "Малаге", "Осасуне" и "Альмерии".