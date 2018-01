В Австралии поезд врезался в ограждение на станции, 16 пострадавших

В Сиднее, Австралия, поезд врезался в ограждение на станции "Ричмонд". Инцидент произошел 22 января около 10:00 по местному времени (2:00 мск). Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald. Состав въехал в буферный упор в конце платформы. Пострадали 16 человек, двое из них – серьезно.

Update: Most of the injuries were cuts and bruises but at least two people have more severe injuries. A major triage has been set up to assess patients https://t.co/2hpPZdzNL5