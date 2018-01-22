Том Круз и Джонни Депп номинированы на антипремию "Золотая малина"

Объявлены имена номинантов на антипремию "Золотая малина". Победителей назовут 3 марта, традиционно накануне вручения премии "Оскар". Шуточный видеоролик с именами претендентов появился на странице в Facebook рейтингового портала Rotten Tomatoes.

В номинации за "ядовитую актерскую игру" оказались, в частности, Том Круз за фильм "Мумия" и Джонни Депп за последнюю часть "Пиратов Карибского моря". На премию "Худшая картина года" претендуют "Эмоджи фильм", "На 50 оттенков темнее" и "Спасатели Малибу".

Антипремия "Золотая малина" — это пародия на ежегодный наградной сезон Голливуда, напоминает телеканал "Россия 24". Лауреаты награждаются пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза — менее пяти долларов. Название премии происходит от английского raspberry, что буквально переводится как малина. На сленге это слово означает знак презрения.