Авиадебошира, ударившего стюарда, задержали в Петропавловске-Камчатском

Житель Екатеринбурга, который на днях устроил дебош на борту самолёта, задержан в Петропавловске-Камчатском, передает телеканал "Россия 24". Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, когда мужчину доставили в дежурную часть, он был снова пьян. Это показали результаты медэкспертизы.

Как ранее сообщили в компании "Аэрофлот", пассажир бизнес-класса, который следовал на Камчатку из Москвы, начал скандалить в салоне, угрожал экипажу и ударил стюарда. Уголовное дело завели по статье "Хулиганство".